Днес става един месец от задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По този повод в града имаше протест. Хората настояват за освобождаването им. Тримата бяха обвинени в участие в организирана престъпна група като според обвинението те са поискали подкуп от Пламенка Димитрова, при участие в обществена поръчка.

Асен Василев внесе съдебен иск срещу жената, подала сигнала срещу кмета на Варна

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост.

