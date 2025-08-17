Мъж е задържан във връзка с пожара, който избухна вчера във вилната зона на град Българово, община Бургас. Това съобщи за БТА кметът на Българово Константин Щерионов.

„Знам, че има задържан, но не мога да кажа със сигурност дали е местен човек. По първоначална информация е от вилната зона", заяви Щерионов.

Евакуация в Българово заради голям пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. "На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук", допълни той.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед на място.

6 часа продължи борбата с пожара във вилната зона. Цяла нощ пожарникарите гасили отделни огнища.

17 постройки и 4 хиляди декара борова гора изгоряха. При стихията беше обгазена и 85-годишна жена. Кметът на Бургас активира системата за предупреждение, а хората бяха евакуирани.

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи. В гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци.

