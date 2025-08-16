Голям пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана бе системата BG-ALERT. Властите налагат незабавна евакуация на жителите. По първоначални данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион.

Снимки на пожара ВИЖТЕ ТУК .

Сигнал за горящи сухи треви и храсти край града е подаден в 12:45 ч. Изпратени са 13 автомобила на пожарната от няколко области. 41 служители са на терен.

Снимка: Ивана Иванова, NOVA

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”. Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилната зона.

Огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.

Застрашени са селскостопански постройки и вили. 6 пожарни автомобили са на място. Поискани са били хеликоптери от военните бази в Крумово и Ново село и е изпратен един.

Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Затворен е входът на Българово откъм Айтос.