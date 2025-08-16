Снимка/Видео: МВР -Бургас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. Трима продължават да се борят за живота си
Над 100 метра жп релси унищожени след дерайлиране на влак с гориво край Симеоновград
26 загинали, десетки ранени и десетилетия болка: Катастрофата, за която не се говореше
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
Шофьор с книжка от 2 седмици, 6 фиша и 150 км/ч – една смърт и много въпроси
САМО ПО NOVA: Говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София
Задействаха системата BG-ALERT
Голям пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана бе системата BG-ALERT. Властите налагат незабавна евакуация на жителите. По първоначални данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион.
Снимки на пожара ВИЖТЕ ТУК.
Сигнал за горящи сухи треви и храсти край града е подаден в 12:45 ч. Изпратени са 13 автомобила на пожарната от няколко области. 41 служители са на терен.
Снимка: Ивана Иванова, NOVA
Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”. Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилната зона.
Огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.
Застрашени са селскостопански постройки и вили. 6 пожарни автомобили са на място. Поискани са били хеликоптери от военните бази в Крумово и Ново село и е изпратен един.
Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Затворен е входът на Българово откъм Айтос.
