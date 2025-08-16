Снимка: БГНЕС
-
Огнеборци, горски служители и военнослужещи успяха да се намесят решително
Пореден ден на борба с големия пожар в Пирин. Ново огнище възникна в посока село Илинденци.
Огнеборци, горски служители и военнослужещи обаче успяха да се намесят решително и засега овладяват стихията. Другите две огнища към Национален парк "Пирин" са все така активни, но под контрола на екипите на терен.
Продължава битката с големия пожар в Пирин
Общо 20 военнослужещи и четири специализирани машини помагат за гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин, съобщиха от Министерството на отбраната. Те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня, заедно с пожарникари, горски служители и доброволци.
Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да се включат в действията за потушаване на пожара в Пирин при искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
