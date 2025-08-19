Пореден случай на рисково шофиране. Шофьори, движещи се съответно с 206 и 218 км. ч. при ограничение 140 км. ч. по магистрала "Тракия" са засекли екипи на полицията от Сливен.

По време на акция са регистрирали движение на трима водачи в аварийната лента при свободна дясна лента и общо 218 нарушения на скоростните режими. На нарушителите са съставени актове.

От полицията потвърждават за засиленото присъствие по магистралата. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.