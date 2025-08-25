Хиляди българи могат да останат без ранна очна диагностика и рецепта за очила, а стотици специалисти няма да могат да упражняват професията си. За това предупреждават от Съюза на оптометристите, след като от Здравното министерство публикуваха проектонаредба за медицински стандарт по очни болести.

Гергана Михова е сред 500-те оптометристи у нас. „Ние не се занимаваме с диагностика и с лечение на заболявания. В нашите компетенции е да разграничим норма от патология и при необходимост да насочим пациента към офталмолог”, обяснява тя. Посочва, че проектът на медицински стандарт ще ощети не само колегите ѝ. „Пациентите ще бъдат в голяма степен ощетени, защото броят на специалистите ще намелее драстично. При 500 оптометристи до момента има около 1000 офталмолози в страната, което означава, че с 1/3 ще намалее броят на специалистите”, добавя Михова.

Годишно около 30 оптометристи се дипломират в Софийския университет и в Медицинския във Варна. Необходими са много повече специалисти, а стандартът заплашва да доведе до отлив и на малцината останали в страната, допълват от бранша. „СУ е акредитиран да обучава тези хора. Няма как после да им забраниш да практикуват професията, в която са инвестирали немалко време”, казва оптометристът Анто Шулхов.

Според Михова „готвената наредба дойде в момент, в който все още се изчаква резултат от процедура, която ние сме предложили, за да бъде нашата работа регламентирана в Закона за здравето”. По думите ѝ за тези 15 години, откакто оптометристите съществуват в България, няма ясни разпореждания за дейността им.

Офталмолози обаче не виждат основание за напрежение. „Не се поставят забрани, не се поставят специални изисквания, просто стандартът така или иначе е рамков документ и е важно за нас да уточним, че оптометристите могат да осъществяват своите дейности. Просто отговорността се носи от лекар, под чието ръководство става това”, обясни председателят на Българското дружество по офталмология проф. Христина Групчева.

Пациентски организации се позовават на данни на Световната здравна организация, според които все по-важна роля в очната грижа имат именно оптометристите. „Офталмолозите със сигурност не са в състояние да покрият здравните нужди. Пътят до офталмолога не е толкова бърз, а пътят на пациента несъмнено ще бъде удължен. Листи на чакащите има и в Европа, така че една наредба не следва бъде рестриктивна за пациентите да получат корекция или достъп до специалист”, обясни председателят на Сдружение "Ретина" д-р Петя Стратиева.

От Съюза на оптометристите вече са изпратили възраженията си до Здравното министерство и настояват текстове, които ограничават практиката им, да бъдат премахнати. За NOVA от ведомството отговориха, че до края на месеца приемат становища и предложения за промени от всички заинтересовани страни.