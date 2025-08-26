Премиерът Росен Желязков показа жълт картон на областния управител на Плевен заради несправяне с проблема с безводието в града. Експерти от регионалното министерство тръгват на проверки по водопреносната мрежа не само в Плевен, а и в цяла България за установяване на течове и загуби на питейна вода.

Язовир „Александър Стамболийски” не предоставя питейна вода, но се подготвя евентуално да бъде включен във водопреносната мрежа на Велико Търново. Такова съоръжение липсва на Плевен – града, който е във водна криза, която продължава почти месец. За нейното разрешаване централната власт се зае с крути мерки. А именно – първо да редуцира загубите и кражбите. Регионалният министър заяви, че подобно съоръжение предстои да бъде проектирано и да се започне процедура по неговото изграждане около Черни Осъм, но хората от Троянско са против.

Държавата поема контрола над водната криза в Плевен. Министър-председателят призна, че в този случай управляващите и местната власт не работят добре заедно. „Не подминавам и ролята на областния управител. Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация. В противен случай ще има и персонални промени. Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена. Нека това се счита за жълт картон на областния управител”, заяви премиерът Росен Желязков.



Областният управител на Плевен Николай Абрашев отговори на критиката от премиера. „Не мога да коментирам премиера. Това е негова преценка. Но разберете, че областният управител има едни функции, кмет – други. Не мога да изземвам функции”, подчерта Абрашев.

По думите му, ако министър-председателят му поиска оставката, той е готов да я подаде.

А регионалното министерство изпраща експерти, които да установят къде отива питейната вода в Плевен. „Да установят всички течове и кражби. Имаме 75 процента загуба. Служителите на ВиК – Плевен ще бъдат подпомогнати от наши служители. Това се случва не само в Плевен, а в цялата страна. Един фрапиращ случай - в Община Рила от 1300 включвания, 1200 са незаконни”, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Регионалният министър е разпоредил във всички квартали на града да има водоноски, докато се намери решение на кризата. До няколко дни ще бъде обявено и бедствено положение. Градът е на строг воден режим – по два часа се подава вода сутрин и вечер. А през последните две седмици Плевен беше залят от протести.