Разказваме ви историята на Николас Петас
Разказваме ви за приключенията на един мъж, който на 18 години заминава за Япония и става първия европеец, преминал обучението на легендарния учител по карате Масутацу Ояма. Днес той е известен по целия свят като Синеокия самурай.
„През 1993 г. още на първия кръг на най-големия японски турнир по карате се бих с техния абсолютен шампион и го победих. Те обаче не можеха да позволят някакъв новак да надвие фаворита им и не спечелих. Мачът обаче беше толкова вълнуващ, че ме сложиха на корица на популярно списание и кръстиха статията „Той е Синеокият самурай”, разказа Николас Петас.
„Нищо лично“: Да живееш в настоящето между зъболекарския стол и фермата
Сега героят живее в Токио, но идва в България за голям турнир по бойни изкуства, който се провежда във Варна, а той ще бъде водещ на събитието.
Повече гледайте във видеото.
