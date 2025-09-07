Това е история за силата на духа и за вдъхновението, което може да се открие в най-неочакваните комбинации. В своята 45-годишна кариера той е извадил между 50 000 и 60 000 зъба, но това е само едната страна на Живо Дабин. Той е стоматологът от село Превала, който освен зъболекар е и животновъд, художник и майстор на ножове. Неговият живот е урок как да съчетаеш призванието с любовта към земята и да намериш хармония, като живееш пълноценно всеки настоящ момент.

В зъболекарския си кабинет, където лекува деца, като им свири на флейта, за да ги успокои, Живо Дабин изглежда като всеки друг отдаден на професията си медик. За близо половин век практика той е извадил между 50 и 60 хиляди зъба. Работил е в Монтана и околните села, но никога не е върнал пациент. „Аз не мога да оставя човек с болка, подут или с болка да страда, затова че не е осигурен“, споделя той.

„Нищо лично“: Шеф Петър Янков, който готви от шестгодишен и сбъдна мечтата си

Това, което го отличава, е съзнателният му избор да се върне и да практикува в родното си село. Мечтата му от дете е била да следва медицина, и по-специално стоматология, но с едно условие: „Искам да си работя на село“. След завършването си отказва предложение да стане военен лекар, както и да бъде главен лекар в Монтана. „Благодарих за доверието, но аз ще си отида зъболекар в родното село, в корена си. Там, където съм се родил, където съм се изучил, искам да бъда полезен на нашето население“, обяснява той своя избор.

Животът на село обаче не се изчерпва със стоматологията. Живо Дабин е и животновъд, който се грижи за крави и коне, художник с над 100 нарисувани картини и майстор, който изработва ножове в старата си работилница. Той съчетава всички тези дейности с лекота, защото следва проста житейска философия: „Миналото е замръзнала памет, бъдещето е безпочвени опасения. Важното е да живяваме всеки настоящ момент. Човек трябва да живее всеки ден, да го изживява така, като че утре ще му е последният“.

За него съвместяването на толкова много дейности не е трудност, а удоволствие. „Тези хобита ми носят удовлетворение, удоволствие“, казва той, показвайки работилницата си. Според него човек не трябва да се притеснява за бъдещето, защото то е низ от настоящи моменти, а силата на мисълта може да прави чудеса.

Тази философия му помага да намери синхрон между двете си „галактики“, както сам ги нарича – професията и живота на село със съпругата му, с която са заедно от 49 години.

Живо Дабин е избрал да вижда красотата и да живее в хармония – и с пациентите, и с животните си, доказвайки, че най-важните уроци се крият в настоящия момент.