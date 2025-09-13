Броени дни преди началото на учебната година – има ли опасност и естетиката да отведе младите дами в очния кабинет и доколко безопасна може да е красотата? И срамуват ли се тийнейджърите да посетят очния кабинет и да им бъдат предписани очила впоследствие?

Темата коментира офталмологът д-р Йоана Кънева в предаването „Пулс” на NOVA NEWS.

„Често срещано е и при децата, а и при по-възрастни хора, да се притесняват от слагането на очила”, посочи специалистът. По думите ѝ в течение на времето доста хора намират начин да се адаптират към начина, по който виждат, дори и зрението им да е влошено. Такова действие обаче води и до влошаване на общото състояние с времето.

„Често проблем се открива случайно при профилактичен преглед и така се оказва, че човек вече има нужда да носи очилата си постоянно. Със сигурност обаче е мит и това, че ако носим очилата си непрекъснато, окото ще стане мързеливо и това ще доведе до по-голямо увреждане”, обясни още офталмологът. Тя посочи, че при нужда малко дете да носи очила е добре това да е постоянен процес, който би могъл да попречи на развитие именно на този проблем.

„За повечето офталмолози изкуствените мигли не са нещо, което спокойно да поставим върху себе си – макар и не на очите, а на клепачите”, каза д-р Кънева. По думите ѝ, съставните части на този естетичен продукт, както и лепилата, с които се поставя върху кожата, биха могли да предизвикат раздразнения в организма.

„Имаме пациенти с различни симптоми – възпаление, зачервяване, сълзене на очите. Възможно е, макар и изключително рядко и самото лепило също да попадне в очите – най-често се случва, когато дамите сами се опитат да си поставят миглите”, каза още специалистът. Серуми за растеж на миглите със съмнителни качества или продукти, съдържащи макар и в малки количества, дадени видове медикаменти, също биха представлявали опасност за очното здраве.

„В някои видове серуми например, в минимални количества, се съдържа един вид медикамент, който ние като лекари използваме за лечение на глаукома. Като страничен ефект обаче този препарат дава растеж и гъстота на миглите”, обясни офталмологът. Други странични ефекти на препарата обаче включват също кожни раздразнения, а в редки случаи – поддържащата здравината на очите мастна тъкан да намалее.

