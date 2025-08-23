Офталмологът Виктор Масоте заяви, че за да предотвратите проблеми със зрението, трябва да промените диетата си. За целта той предложи да включите пет продукта в ежедневното си меню в разговор с Terra.

„Морковите са класически продукт за „подхранване“ на очите, тъй като са богати на бета-каротин, предшественик на витамин А, който е необходим за правилното функциониране на ретината“, каза Масоте.

Той също така посъветва да се ядат по-често тъмнозелени листни зеленчуци и риба, които съдържат голямо количество омега-3 мастни киселини.

Освен това, цинкът, който може да се намери в яйцата, е необходим за предотвратяване на проблеми със зрението.

Цитрусовите плодове са богати на витамин С, който защитава кръвоносните съдове на ретината и има мощни антиоксидантни свойства, които са важни за намаляване на риска от развитие на катаракта, поясни офтамологът.

Редактор: Методи Георгиев