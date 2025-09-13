В студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS адвокатът на варненския кмет - Ина Лулчева, коментира решението на съда относно мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

Тя беше категорична, че решението за задържане е било неправомерно.

„Съдът толерира бездействието на прокуратурата и същевременно не спазва закона. Законът казва, че човек се задържа по конкретно обвинение и ако има обосновано подозрение за него. А прокуратурата, преди да задържи някого и да го обвини, събира доказателствата. Тоест, ако прокуратурата не е повдигнала обвинение, съдът не може да преценява, че такова престъпление би имало, за да го задържа. Това е напълно незаконно“, поясни Лулчева.

В съдебната зала бяха прочетени показания на бизнесмен, твърдящ, че е бил потърсен за подкуп от 60 хиляди евро. Лулчева реагира така:

„Всеки може да каже, че преди една година или преди пет месеца е бил застигнат от някой, който му е искал подкуп. Такива твърдения не могат да обосноват по никакъв начин, че кметът е извършил престъпление. Първо, защото кметът не му е искал. Второ, въпросната жена, която е посочена по име, категорично отрича да е имало такова нещо. И трето, свидетелят заявява най-разнообразни обстоятелства, за които вчера представихме доказателства, че лъже за конкретни неща.“

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

„Съдът каза, че няма да приеме доказателствата от нас, защото не били достоверни. Ние представихме документ. Тоест, освен че това няма нищо общо с кмета, съдът отказа дори да прецени, че не всичко с този свидетел е наред“, поясни тя.

Адвокатът постави акцент върху случая със зам.-кмета Диан Иванов, който първо дал показания срещу Коцев, а после ги оттеглил, твърдейки, че е бил заплашван.

„Поведението на прокуратурата и съда е скандално по отношение на този свидетел. Още на 15 или 16 юли той заяви, че е бил под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията. Никой не образува незабавно дело, въпреки че това е съобщение за престъпление. Вчера прокурорката обясняваше, че той не бил пуснал сигнал. Какъв сигнал? Той пише по делото, че му е оказан натиск. Това е престъпление – да караш някого да лъже. Никой не образува дело. Никой не извърши проверка. Никой не пита Диан Иванов“, допълни тя.

По думите ѝ спрямо няколко лица, включително и Диан Иванов, са използвани специални разузнавателни средства.

Тя беше категорична: „Кметът няма никаква роля при провеждането на обществените поръчки. Единственото, което прави, е да назначи комисия и да подпише договор с избрания кандидат. Няма член на комисия, който да каже, че кметът се е бъркал или оказвал влияние“.

В края на разговора адвокатката обобщи:

„Буди страх у мен това, че съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение и на които и прокуратурата не се позова. Прокуратурата поиска от съда единствено кметът да бъде задържан, защото те имали още да работят. Но Европейският съд казва ясно – задържането не е превантивно, за да се даде възможност да се работи. Съдът след това им създаде аргументи най-разнообразни, което не му е работа. Ето това ме притеснява“.

Целия разговор гледайте във видеото.