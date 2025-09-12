Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението не е окончателно.

Преди седмица защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване. Адвокатите посочиха, че са били преразпитани само някои свидетели, които не са казали нищо ново, както и са иззети документи от Община Варна, които нямали общо с обвиненията срещу кмета.

От прокуратурата не се съгласиха и посочиха, че делото е много сложно и най-вероятно обвинението срещу Благомир Коцев ще бъде прецизирано на по-късен етап. Те увериха и че ще бъде разпитан бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов, който в началото потвърди твърденията на основния свидетел, че е имало искане на подкуп, а после в социалните мрежи каза, че тези показания са били взети под натиск.

Самият Благомир Коцев поиска да се прибере при семейството си. „Благодаря за подкрепата на всички”, заяви той на влизане в залата.

"Аз всеки път се изненадвам от това, което казва прокуратурата, защото тя никога досега не е имала крайна, ясна, пълна теза и ние всеки път не знаем какво ще кажат те. Никой не познава Асен Василев и не знае, че е извършил някога престъпление. Ние нямаме такъв човек. Тоест, това е начинът за излизане от ареста", коментира Ина Лулчева, която е адвокат на Коцев.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Това е третият път, в който Благомир Коцев се явява пред Темида.

В съдебната зала, за да подкрепят Коцев, присъстваха съпредседателите на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и Атанас Атанасов, както и Николай Денков и Лена Бориславова.

Пред Съдебната палата се събраха и демонстранти в негова подкрепа. „Варненският кмет с чисто досие е задържан неправомерно в ареста“, заяви един от протестиращите. Други определиха случая като „политически акт“ и изразиха увереност в невинността му.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев. Утре негови поддръжници ще се съберат и пред Съдебната палата в София.