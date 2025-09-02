Варна излиза на нов протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Днес пред сградата на общината близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката му за неотклонение "задържане под стража".

Според хората в града, съдът трябва да освободи Коцев от ареста, тъй като обвиненията срещу него идвали от компрометирана бизнес дама.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.

Редактор: Цветисиана Костова