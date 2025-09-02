-
Социалните партньори обсъждат линията на бедност
-
Частично бедствено положение в 12 населени места в Плевенско заради безводие
-
Спортни новини (01.09.2025 - лятна късна)
-
Как се прави биволско сирене
-
Имитиращите млечни продукти: „Законната отрова“ в чиниите ни
-
Засилено полицейско присъствие в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Коцев беше задържан в началото на юли
Варна излиза на нов протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Днес пред сградата на общината близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката му за неотклонение "задържане под стража".
Според хората в града, съдът трябва да освободи Коцев от ареста, тъй като обвиненията срещу него идвали от компрометирана бизнес дама.
Делото „Коцев” – в центъра на политическото напрежение: Ще се стигне ли до нови трусове
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни