Сметната палата изпраща на Прокуратурата части от одитния доклад за извършен одит на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

Одитът обхваща времето на управление на предишното ръководство на болницата, популярна като „Правителствена“.

При съмнение за престъпление институцията изпраща одитния доклад или части от него заедно с материалите на Прокуратурата. До приключване на наказателното производство данни от доклада не бива да се огласяват. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частите, които са изпратени на държавното обвинение.

Още няколко институции са сезирани за нарушения, открити при одита на МБАЛ „Лозенец“.

За наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджета и при управлението на имущество, докладът е изпратен на Агенцията за финансова инспекция и на Комисията за противодействие на корупцията за извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.

Докладът е изпратен и на министъра на здравеопазването, а в частта му за нарушенията на процедурите в областта на обществените поръчки - на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Одитът на УМБАЛ „Лозенец“ бе заложен в одитната програма на Сметната палата за 2024 г. и обхваща три области на изследване: „Управление и основна дейност“, „Финансово състояние и управление на недвижимите имоти“ и „Планиране и възлагане на обществени поръчки“.

С констатациите, които не са изпратени на Прокуратурата и подлежат на публикуване, можете да се запознаете ТУК. Основни акценти:

⇒ Според доклада през одитирания период УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД е в тежко финансово състояние

⇒ Задълженията на лечебното заведение в края на одитирания период се увеличават ( от 17 млн. лева през 2022 г. на 25,8 млн. лева през 2023 г.) и надвишават вземанията, като съществува риск дружеството да не разплаща в срок задълженията си към доставчици и кредитори.

⇒ Отчетените разходи за 2023 г. се увеличават с близо 4 млн. лева спрямо предходната година – от 58 млн. лева на 62 млн. лв.

⇒ Одитният екип е установил, че в лечебното заведение са инсталирани автомати за закуски, напитки и кафе, за които няма сключен договор и не е получаван наем.

⇒ Установено е още, че са отдавани оборудвани кабинети под наем, като договорите са сключвани без провеждане на търгове. Наемните вноски не са заплащани от всички наематели в договорените срокове, както поради несвоевременното издаване на фактурите от болницата, така и поради забавяне на плащанията от наемателите.

В резултат на извършения одит Сметната палата е дала една препоръка на министъра на здравеопазването и седем препоръки на изпълнителния директор на УМБАЛ „Лозенец“.

От ръководството на УМБАЛ „Лозенец“ изпратиха позиция.

„Одитът на Сметната палата обхваща предишен управленски период 2022-2023 г. Настоящият екип на болницата предприема конкретни действия и вече са приложени мерки по препоръките в доклада. Нашата цел е прозрачност и ефективност. Приоритет са ни пациентите и тяхното здраве”, се казва в позицията.

