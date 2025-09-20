Петият вот на недоверие към кабинета „Желязков” доминираше в политически план изминалата седмица. Беше ли той с предизвестен край и стабилна ли е управляващата коалиция? Какво постигна блокадата на сградата на парламента? Коментар в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" на Владимир Георгиев, Ивайло Мирчев и Андрей Новаков.

„След петия вот на недоверие, който не мина в парламента, не смятам, че стабилността на управляващата коалиция е сериозно застрашена“, подчерта депутатът от БСП Владимир Георгиев. По думите му темата на вота е била насочена основно срещу бившето управление на „Продължаваме промяната“ (ПП), а не срещу настоящото правителство, което е отслабило ефекта от инициативата. „Част от аргументите им извадиха на показ собствените си управленски грешки“, посочи Георгиев.

Георгиев изрази несъгласие с ескалацията на напрежението около протестите в защита на Благомир Коцев, определян от ПП като „политически затворник“. „Не приемам да се говори за намеса в съдебната власт. Това е част от тактика за мобилизиране на електорат“, коментира той.

Относно предстоящи законодателни промени – включително ограничаването на ползването на НСО и прехвърлянето на правомощия за назначаване на ръководители на ДАНС, ДАТО и Агенцията за разузнаване от президента към парламента – Георгиев заяви: „Не съм привърженик на резки промени. Има логика важните назначения да минават през дебат в Народното събрание, но тези въпроси трябва да се обсъждат спокойно, без да изглежда като атака към институциите“.

Той призна, че евентуален политически проект около президента Румен Радев би могъл да повлияе на електората на БСП, но подчерта, че социалистите ще се стремят да запазят доверието на своите избиратели. „Сигурен съм, че голяма част от нашите симпатизанти биха се замислили дали да го подкрепят. Като партия работим за това хората да разберат, че участието ни във властта не е на всяка цена“, подчерта той.

По повод препоръките на МВФ за промяна в данъчната политика Георгиев напомни, че БСП отдавна настоява за прогресивно данъчно облагане. „Ще поставим темата на масата на съвместното управление. Трябва да се търси справедливост, като същевременно защитим най-уязвимите“, посочи той.

Според депутата кризата с водоснабдяването също е показала нуждата от по-добра координация между институциите. „Назначаването на вицепремиера Атанас Зафиров за председател на Националния борд по водите показва отговорност. Но решението няма да дойде бързо – това е натрупван с години проблем“, заяви Георгиев.

Съпредседателят на ''Да, България” Ивайло Мирчев също коментира петия вот не недоверие, който беше неуспешен. „Последните часове показаха, че все пак сме успели в няколко неща. А именно, че в управляващата коалиция очевидно има скандал. Видя се, че приказките за завладяната държава не са напразни”.

Той определи блокадата на служебния вход на Народното събрание като "изключително успешна", тъй като е предизвикала нервна и агресивна реакция от страна на Пеевски, който "е бил принуден да ходи пеша" и "се е завил с кевларено одеяло да не го гръмне някой".

По думите му, охраната на депутати от НСО трябва да бъде премахната изцяло – с изключение на президента, премиера и председателя на парламента. От ПП-ДБ вече са подготвили подобно предложение.

Според него вотът на недоверие e показал ясна алтернатива на "завладяната държава". „Представихме конкретен план от 10 точки за отпор на завладяната държава и ще го изпълним, вотът беше само част от него. Трябва да работим още много и да сме по-консолидирани,“ категоричен е Мирчев.

„Европейските колеги следят България основно през призмата на европейските политики и програми, а не на вътрешнополитическите кавги. Председателят на Европейската комисия идва в България, парите по плана тръгват, европрограмите се движат – това е важното“, коментира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков във връзка с бурните дебати около последния вот на недоверие и протестите пред Народното събрание.

„Ще ви кажа какво ми казват колегите – какво говореха преди една година и какво говорят сега. Преди година ме спираха и ми казваха: „Спряхме да гледаме Netflix, защото е по-интересно да гледаме изборите в България.“ Това е буквален цитат. Слушал съм ги да си говорят помежду си: „Внимавайте да не вземе да стане като в България.“ И под това се подписвам. Дори се създаде цял израз – „да не стане като българската въртележка“ – за това, което се случваше у нас. Бяхме станали за кашмер, за срам: осем пъти ходихме на избори. Ако добавим президентските и местните, за две години и половина бяхме на избори 12 или 13 пъти. Хората ни се смееха.

Сега обаче ситуацията е друга, подчерта Новаков и даде примери: румънската преса пише: „Българите отново ни задминаха, влязоха в еврозоната.“ Гръцката преса коментира: „Само да не ни стигнат българите – няма по-лошо от това.“

"На мен това ми е достатъчно, когато председателят на Европейската комисия идва в България, когато председателят на Европейския съвет идва, когато тръгват парите по Плана за възстановяване и парите по европейските програми. Това е единственото, което има значение.Всички ние се борим да влязат още два лева повече в България, за да пуснем европрограмите, за да се случи нещо добро и да се инвестира в страната. На никого не му пука какво са си казали двама души на тротоара – това е просто несъстоятелно“, добави евродепутатът.

Новаков допълни, че европейските партньори гледат на България като на надежден член на ЕС и НАТО, който може да се възползва от инвестиции и програми като SAFE за укрепване на военно-промишления капацитет. Според него постоянните кризи и скандали у нас отслабват доверието, но европейските институции продължават да очакват стабилност и предвидимост от София.

