България отбелязва 117 години Независимост. Чествания се провеждат в цялата страна. По традиция кулминацията на празника е във Велико Търново, където през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя и султана. Княжеството става царство, а княз Фердинанд - първият цар в Третата българска държава.

Какво е историческото значение на Независимостта

Във Велико Търново тържествата по повод националния празник ще започнат от църквата "Свети 40 мъченици". След това празничното шествие ще се отправи съм историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал ще бъде издигнат националният трибагреник. Кулминацията на тържествата ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".

България празнува, но и помни. Защото също днес преди 104 години ни напуска патриархът на българската литература Иван Вазов.

„Често говорим за Фердинанд – той чете манифеста, стои отпред, такава е ролята на монарха по Конституция. Но Александър Малинов, министър-председателят, е човекът, който го написва, който води преговорите, който държи на дипломатическия тон и отстоява независимостта в международен план“, коментира в "Здравей, България" историкът професор Петко Петков.

По думите му Малинов е известен със своята умереност, търпение и последователност. „Това е човекът, който отказва да се съгласи с разпокъсването на Македония, и отстоява идеята за нейната цялост. За съжаление, само две години по-късно Фердинанд го отстранява от поста – не защото е сгрешил, а защото голямата политика го изисква“, добави той.

Според проф. Петков самият акт на обявяване на независимостта е по-скоро официалност. „България е де факто независима още от момента, в който става известен Берлинският договор и тя приема конституция. Обявяването е формално отхвърляне на васалитета към Османската империя – юридически признат чак през април 1909 г.“, поясни професорът.

