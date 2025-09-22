Снимка: БГНЕС
Лидерът на ИТН отправи поздрав по случай празника
Лидерът на ИТН Слави Трифонов поздрави българите по случай Независимостта на страната.
"Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта", написа той в официалния си профил във Facebook.
Редактор: Цветина Петрова
