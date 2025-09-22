Снимка: БГНЕС
Според коалицията това е денят, в който България е избрала да върви "със собствен глас и собствена воля"
Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Фейсбук.
В него се казва:
"22 септември е повече от историческа дата - това е денят, в който България избра да върви със собствен глас и собствена воля. Днес отбелязваме не само история, а бъдеще. Честит празник!"
Редактор: Мария Барабашка
