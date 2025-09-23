Пеевски отново играе ролята на „народен защитник“ и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е „Топлофикация“ и кметът Терзиев. С тези думи депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отговори на лидера на ДПС, който съобщи, че е сезирал прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2”.

“Истината е, че дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО. Именно те смениха ръководството и сложиха свои хора, а задълженията за над 2.6 млрд. лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова. Сега Пеевски удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ. И пак говори за „Държава с главно Д“. Само че в неговата версия това е Държава, в която хората понасят кризите, а той опитва да пише паралелната истина“, пише в публикацията си Мирчев.

Припомняме, че Делян Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране. Според лидера на ДПС кризата с парното в кв. “Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София”.

