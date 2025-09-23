Софийският апелативен съд отхвърли искането на Окръжна прокуратура – София за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Ангел И., известен като Поро, обвинен в държане и разпространение на наркотици в Ботевград и с. Трудовец.

Съдът мотивира решението си с това, че по друго производство Районният съд – Ботевград вече е определил мярка за неотклонение на обвиняемия, която е в сила и не е отменена. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Припомняме, че 42-годишният Ангел И. беше задържан, след като жители на Ботевград го посочиха за дилър на наркотици. В града избухна недоволство, а имуществото на задържания беше нападнато и изпочупено от близки на мъж, починал вследствие на употреба на дрога.