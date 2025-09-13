-
След нападението над полицейски началник в Русе: С какви мотиви съдът пусна обвиняемите
-
Задържаният за убийството на Чарли Кърк: Какво знаем за мотивите му
-
Делото за малтретирания Адриан от Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав
-
Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)
-
Следовател Мариан Маринов в „Телеграфно подкастът”: Прегазвайки Христина и Марти, Бургазлиев видимо не натиска спирачка
-
Мъж насочи пистолет към шофьори на линейки в Бургас
42-годишният мъж беше обявен за издирване
Задържаха обявения за издирване 42-годишен мъж, който беше посочен от живеещи в Ботевград за дилър на наркотици. В града избухна недоволство, а имуществото на задържания беше нападнато и изпочупено от близки на мъж, починал вследствие на употреба на наркотик.
От обвинението съобщиха, че са открити доказателства, че в продължение на година мъжът с прякор Поро е разпространявал метамфетамин и федрин. Откритият наркотик е на стойност над 15 хиляди лева.
„Искаше да се спаси, но не можа”: Родителите на починалия наркозависим мъж искат възмездие за дилърите
На мъжа вече са повдигнати обвинения, като предстои да бъде поискана от съда мярка за задържане под стража.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни