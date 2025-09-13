Задържаха обявения за издирване 42-годишен мъж, който беше посочен от живеещи в Ботевград за дилър на наркотици. В града избухна недоволство, а имуществото на задържания беше нападнато и изпочупено от близки на мъж, починал вследствие на употреба на наркотик.

От обвинението съобщиха, че са открити доказателства, че в продължение на година мъжът с прякор Поро е разпространявал метамфетамин и федрин. Откритият наркотик е на стойност над 15 хиляди лева.

На мъжа вече са повдигнати обвинения, като предстои да бъде поискана от съда мярка за задържане под стража.

