Ромската махала в Ботевград поема правосъдието в свои ръце, след като местно момче почина след употреба на наркотици. Нападения срещу имоти на предполагаем наркодилър и над 300 роми, излезли да търсят собствено правосъдие срещу дилърите - това беше ситуацията в Ботевград. В „Между редовете” Виктория Бояджиева влиза в тази обстановка в ромската махала.

Сашо Христов е бащата на починалия Румен Сашов. Той и неговата съпруга, майката за Румен - Мая, разказаха, че са изпратили синът им на лечение за зависимости. Те споделиха, че след това мъжът се е изчистил от дрогата, но в района на много места се предлагат наркотици. Така Румен се връща към тази зависимост.

Засилено полицейско присъствие в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж

„Искаше да се спаси, но не можа”, каза майката през сълзи.

Румен бил учил двигатели с вътрешно горене, бил възпитан и обичал животните, обясни още тя.

„Пари имам, но загубих сина си”, сподели жената.

Тя разказа, че дъщеря им е успяла да се опази от лошото влияние, има и две деца. Родителите споделят, че това, което ги крепи, е тяхното момиче.

Бащата на починалия в Ботевград: Ако намерят дилъра, ще го убия

"Болката е страшна, не искам да има повече почернени майки”, каза майката отново през сълзи.

„Вместо да направя сватба, направих погребение”, допълни още тя.

Бащата пък посочи, че има сведения, че такава наречените Поро, Иван Пиката и Врачанина слагали фентанил в дрогата, а Поро е главният виновник за появата на този опиат в Ботевград.

Той коментира още, че накротици се продават на всеки ъгъл, а Мая определи случващото се истинска пандемия. Сашо каза, че други разпространители на наркотици са т.нар. Дуда и Азиз. По думите му дрога се продава и за 5, и за 10, може и за 500 лева. По негови наблюдения децата взимат доза на всеки 3-4 часа и то не само тези в махалата, а и в околните села на Ботевград.

„Разпространяват от билка до кокаин. Кристали, амфетамини, кокаин, но най-масово разпространение е друсаният чай", каза Сашо. А мая допълни, че децата вече са „зомбирани” от новата дрога.

Майката на Румен обясни, че Поро, както е прякорът на мъжа, когото семейството обвинява за смъртта на сина си, е разказвал, че "е непобедим, че плаща на най-високо ниво, и затова в затвор няма да влезе". Тя не вярва, че въпросното лице ще бъде наказано от закона. Бащата допълни, че докато Поро е бил под домашен арест, е продавал дрогата през прозореца.

"Аз не искам конфликт. Искам Поро. Ще бъда щастлив, когато той влезе в затвора", допълни Сашо. А майката заяви, че щом институциите не си вършат работата, възмездие за виновните ще има от хората.

