Каква е ролята на индустрията в икономическото и социалното бъдеще на Европа? За Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) отговорът не се изчерпва с бизнес резултати. Компанията инвестира в иновации, научна дейност и човешки капитал, като вече реализира значим принос в прехода към икономика с добавена стойност и социална отговорност. Ново изследване на EY-Parthenon разкрива мащабите на този принос – от инвестиции и работни места до експортен растеж и фискална устойчивост.

Стратегически инвеститор с мащабно въздействие

Според данните от доклада, за периода 2019-2023 г. ФМИ е подкрепила над 1 милион работни места в ЕС, включително над 21 хиляди директно заети в компанията само през 2023 г. Общата сума, изплатена като възнаграждения в европейската икономика, надхвърля 51 млрд. евро. В същото време производителността на компанията е близо три пъти по-висока от средната за ЕС, което подчертава високата стойност и ефективност на нейната дейност.

Инвестициите на ФМИ в Европа достигат 43,4 млрд. евро и обхващат ключови области като дигитално земеделие, кръгови вериги на доставки, програми за младежка заетост и иновации. Над 19,6 млрд. евро са насочени към над 45 000 малки и средни предприятия, които са в основата на локалната индустриална устойчивост. Още 2,3 млрд. евро са инвестирани в научноизследователска и развойна дейност, която укрепва позицията на Европа като иновативен център.

Фокус върху експорт и данъчни приходи

Компанията е и значим износител – произведените в ЕС бездимни продукти носят 33,4 млрд. евро експортна стойност за разглеждания период, като само през 2023 г. тази стойност достига 8,4 млрд. евро. При годишен ръст от 12%, този сегмент вече се нарежда сред конкурентите на утвърдени европейски износни продукти като зехтина, пшеницата и млечните продукти.

Фискалният принос на ФМИ също е впечатляващ: 181,3 млрд. евро данъчни приходи за пет години, от които над 38 млрд. евро през 2023 г. Само акцизните постъпления представляват над 80% от общата сума, като директно подпомагат държавните бюджети в сферите на здравеопазването, климатичните политики и социалните програми.

Трансформация, подкрепена от наука и технологии

От 2008 г. насам компанията е инвестирала над 14 млрд. щ.д. в разработка, научна оценка, производство и комерсиализация на иновативни бездимни продукти. Това е част от дългосрочната визия за бъдеще без дим. Днес над 40% от глобалните нетни приходи на ФМИ идват именно от такива продукти, произведени в 15 от общо 19 европейски фабрики.

„Това не са просто цифри, това е трансформация и напредък. Нашето пътуване към бъдеще без дим носи реална, положителна промяна в Европа“, заяви Масимо Андолина, Президент за Европа във ФМИ. Той подчерта още, че Европа трябва да разполага с прагматична регулаторна рамка, която да привлича инвестиции, да насърчава иновациите и да овластява човешкия капитал.

Снимка: Масимо Андолина, Филип Морис Интернешънъл

Българският контекст: инвестиции и социална отговорност

На местно ниво Филип Морис България също отбелязва сериозен напредък. Повече от 450 000 пълнолетни потребители в страната вече са преминали към иновативните бездимни алтернативи. Компанията удвоява броя на служителите си за последните пет години, като над 75% от доставчиците ѝ са български компании.

Фискалният принос също е осезаем: ФМИ допринася с 2.6% от общите данъчни приходи на страната и 10.4% от приходите от акцизи. През последните десет години са инвестирани над 2.5 милиона лева в подкрепа на местни общности, със специален фокус върху тютюнопроизводителните региони.

Компанията инвестира и в отговорна търговия чрез програми за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до никотинови продукти. До момента инициативата обхваща над 11 000 търговски обекта в страната.

Снимка: Филип Морис Интернешънъл

Какво предстои?

Трансформацията на ФМИ показва как бизнесът може да бъде двигател на устойчив растеж, като съчетава икономически резултати, научни иновации и социална отговорност.

„ЕС трябва да изгради регулаторна рамка, която привлича инвестиции, ускорява иновациите и овластява човешкия капитал. Това изследване доказва нашия ангажимент: напредъкът е факт, бъдещето без дим се изгражда всеки ден тук, в Европа“, допълни Масимо Андолина.

Със значителни инвестиции, силен експортен потенциал и милиарди данъчни приходи за европейските държави, ФМИ се позиционира като пример за това как индустрията може да бъде фактор за конкурентоспособността на Европа – и за нейното бъдеще без дим.