С анализ и обратна връзка за състоянието на водоснабдяването и напояването по общини, след проведените срещи по райони се запознаха депутатите от ПГ на ДПС-"Ново начало" на свое заседание.

Акцентът от докладваните проблеми е върху актуализиране на информацията и уточняване на кризисните пунктове, за което участниците в работата на Националния борд по водите ще бъдат информирани, за да може да се предприемат конкретни действия за преодоляването на кризата и планиране на ремонти и изграждане на необходимата инфраструктура.

Лидерът Делян Пеевски е поставил задача за бързо решаване на проблемите на хората, напомниха зам.-председателите на ДПС-"Ново начало" . Да работим така и да настояваме да се предприемат всички действия и мерки всички общини и населени места в България да имат вода, казаха от Ръководството. Депутатите обсъдиха и Стратегическия план за управление на водните ресурси на територията на България и развитието на инфраструктурата за достъп до питейна вода, вода за индустрията и вода за напояване, разработен от ДПС като част от Управленската програма на партията в отговор на обществените очаквания за ефективни мерки и преодоляване на задълбочаващия се проблем с достъп до питейна вода.

В него се предвижда изработването на График на спешни мерки и отговорни институции за подобряване на водоснабдяването и облекчаване на водния режим до края на годината, който да бъде изработен на база на получената по общини информация и одобрен и контролиран от Националния борд по водите.

