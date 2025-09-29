Днес е световният ден на сърцето. За да се повиши грамотността по отношение на сърдечно-съдовите заболявания и да се заговори за превенция, болници организираха безплатни консултации с кардиолози. А освен това много емблематични сгради у нас грейнаха в червено.

За да лекува все по-малко и по-малко детски сърца, доц. Елисавета Левунлиева избра да смени „работното си място“ за кратко. И в Световния ден на сърцето вместо в отделението – я срещаме в класната стая.

“Изненадах се приятно от това, че са четвъртокласници, но разбират от анатомия и бяха толкова любопитни през цялото време, задаваха страхотно адекватни въпроси”, споделя началникът на отделението по детска кардиология в НКБ.

Детският кардиолог се надява четвъртокласниците най-дълго да помнят, че за да работи добре сърдечно-съдовата система, трябва да се грижим за нея и да бъдем много внимателни в постъпките, мислите и чувствата си.

Един от ключовете към здраво сърце е ходенето пеша. Това показаха кардиолози в 13 града у нас. Един от тях е и София. Тази вечер разходката с кардиолог ще е пред една от емблематичните сгради на града ни, а именно – НДК. А заедно с крачките, които трябва да направим за деня, ще можем да зададем и въпроси на кардиолозите за нашето сърце.

Оказва се и големите, както и децата, най-често питат как да удължим живота си. Или какви вредни навици да избягваме.

“Има рискови фактори, които са основа за развитие на сърдечно-съдовите заболявания. Артериалната хипертония, захарният диабет, наднорменото тегло, тютюнопушенето, употребата на алкохол, на опиатни субстанции. А също така и работният и емоционален стрес”, споделя кардиологът във Военномедицинската академия д-р Татяна Вълова.

Заключението на специалистите: младите все повече обръщат внимание на здравето на сърцето си. И за да се запази тенденцията – навиците се изграждат още като деца.