Иглика, Грета и Тихомир Костадинови отглеждат почти забравения сорт грозде врачански мискет. Те споделят, че много хора смятат, че този вид плод наистина вече не се отглежда. Семейството разказва, че гроздето е било любимо на Тодор Живков и е отваряло вратите на властта.

Гроздето вирее най-добре на 15 км от Врачанския Балкан, споделят те. Семейството започва да се занимава с лозята по предложение на бащата на Тихомир.

Повече гледайте във видеото.