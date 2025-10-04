-
В капана на мокрия асфалт: Как да подготвим автомобила за лошото време
Комисар Джартов: Хората бяха предупредени, но вълната в "Елените" дойде неочаквано за всички
Проходът "Петрохан" остава затворен заради опасност от падащи клони и дървета (СНИМКИ)
Спортни новини (03.10.2025 - късна)
Антон Златанов изказа съболезнования след смъртта на граничния полицай
„Предизвиквам те”: Иво Димчев за рамките в живота и на сцената
Среща с Иглика, Грета и Тихомир
Иглика, Грета и Тихомир Костадинови отглеждат почти забравения сорт грозде врачански мискет. Те споделят, че много хора смятат, че този вид плод наистина вече не се отглежда. Семейството разказва, че гроздето е било любимо на Тодор Живков и е отваряло вратите на властта.
Гроздето вирее най-добре на 15 км от Врачанския Балкан, споделят те. Семейството започва да се занимава с лозята по предложение на бащата на Тихомир.
Повече гледайте във видеото.
