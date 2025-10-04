Oтпадането на мониторинга на ПАСЕ след почти 27 години е огромно постижение за България. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. Тя посочи, че не е редно такова събитие да се обвързва с конкретно политическо или икономическо събитие у нас.

„Това е един вид атестация за страната ни, но е редно да знаем, че отпадането на мониторинга не означава, че ще отпаднат например правилата по общия мониторинг на върховенството на закона, така по-скоро ние ставаме равнопоставени на всички останали държави-членки”, обясни Пенкова. По думите й, подобно външно признание не разрешава проблемите с върховенството на правото в страната, както и нуждата от реформи.

„Има ключови проблеми, каквито са и правата на нашите граждани в Република Северна Македония – страна, кандидат за членство. От друга страна у нас има доста законови мерки, които са взети за укрепване на закона и силата на правото. Въпросът е доста комплексен – и за това е важно да не се работи на хартия, а гражданите да виждат промяната на практика”, обясни още тя. Пенкова коментира и случая с ареста на Благомир Коцев и критиките на опозицията по повода.

„Вече два пъти имаше опит казусът да бъде поставен под вниманието на Европейския парламент – тоест да използват институцията за разрешаване на вътрешнополитически проблем”, заяви Пенкова. Тя изрази мнението, че щом се приема за нередно българските институции да се приемат и използват като страна в подобен проблем ,то е правилно да се приема и същото за европейските институции.

„В подобна ситуация трябва да се вземе под внимание законът и процедурите в съответната страна. За това е редно да се изпълняват и защитават в цялост интересите на страната и гражданите ѝ – приканването на европейска институция в подобен диалог поронва престижа на страната ни”, категорична бе Цветелина Пенкова.

„Мисля, че е редно да се върнем към основните цели, които защитават социалистическите партии в Европа – грижа за работещите хора, за доходите и за достойния живот в страната”, каза още тя.

