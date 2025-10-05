В рубриката „Нищо лично“ зрителите се срещнаха с Димитър Димитров – сезонен готвач, баща на две деца и страстен морски златотърсач. С металотърсач в ръка той прекарва часове в морето, за да открива изгубени предмети – не толкова заради ценността им, колкото заради тръпката от откритието.

„В края на сезона морето е най-бурно“ сподели Димитър. „Вълните са по метър и двайсет, течението дърпа навътре. Но това си има и плюсове – пясъкът се обръща и изплуват неща, които са били заровени цял сезон“.

Той обяснява, че именно в тези условия се намират най-интересните находки.

Димитър не крие, че хобито му е и своеобразна доброволческа дейност: „Първо вадя буквално чували боклуци – пирони, капачки, кенчета. Събирам ги в джоба, понякога го пълня по три пъти за деня. Чак след това идват находките“.

Той уточнява, че хората често имат грешни очаквания: „Всички си мислят, че ходиш с металотърсач и всеки ден намираш по килограм злато. Истината е, че трябва да извадиш 3 чувала боклук, за да намериш нещо за 15-20 лева“.

Един от най-запомнящите се мигове за Димитър е откриването на стар златен пръстен:

„В края на един ден, когато вече бях решил да приключвам, получих много силен сигнал. Изрових със скубата и се оказа златен пръстен, 18 карата, вероятно руско производство. Лежал е там поне 10-20 години. Морската вода не му е повлияла – златото си е злато“.

Той категорично отказва да го продаде: „Това е нещо специално. Почистих плажа, а плажът ми се отплати. Такива неща не се продават.“

Димитър определя себе си не само като златотърсач, но и като пазител на чистотата: „Всички имаме деца и никой не иска те да плуват в море, пълно с пластмаса и метал. Затова чистя – без пари, за удоволствие“.

Той признава, че понякога адреналинът е голям: „Сърцето подскача всеки път, когато металотърсачът изпищи. Особено, ако е хубав сигнал“.

Димитър е категоричен, че спазва правилата: „Не търся в археологически обекти и паркове. Това е незаконно и не е редно. Моето е хоби, не начин за печалба. Не искам да съм като иманярите“.

Когато не е в морето, Димитър е готвач – лятото на морето, зимата в Банско. „Хобито ми носи огромно удовлетворение. Работя това, което искам, имам две прекрасни деца – чувствам се късметлия“.

Сред любопитните находки е и монета от 1962 г.: „Някой я е загубил преди 50-60 години. Усещането да държиш нещо толкова старо е невероятно, макар да не е ценно като пари“.