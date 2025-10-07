30-тонна скална маса се срути на изхода на Асеновград и напълно затвори главния път Асеновград–Смолян. Образуваха се километрични колони от автомобили и в двете посоки. Свлекли са се камъни, дървета и пръст.

По чудо при инцидента няма загинали и пострадали.

Тежка техника успя да разчисти платното.

Снимка: БТА

„Голям късмет имаме и ние ако пет минути бяхме минали по-рано. Пътувам за Лъки. Трябва в 1.30 да се връщам обратно, как ще стане, не знам. Чак през Девин трябва да мина 120 километра трябва да мина за 30 километра е Лъки”, разказа шофьор на автобус.



„Трябва да дойде някой да ми разреши да го хвърлям долу в реката, за да освободя платното. То не е само едното, защото е много”, обясни служителят на „Пътища“ АД Георги Колев.



Час по-късно тежката техника успя да разчисти едното платно и движението беше пусната през него.

От четири часа тази сутрин обилен снеговалеж трупа по проходите в Родопите. Снежната покривка стигна 20 сантиметра. Закъсаха автомобили и тирове, тръгнали с летни и износени гуми.

Проходът „Превала” остава затворен за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета. Снежната покривка на места е между 15 и 25 сантиметра. Седем снегорина са на терен, а без ток са две села – Манастир и Лилково.



„От сутринта съм тук. Пътят не беше почистен и се наложи да се отбия в дясно да не преча на движението и попаднах в канавката. Имаше сняг и забуксувах. Скъсахме веригата”, разказа шофьор на камион.



Зам.-областният управител на Смолян Адриан Петров обясни, че проблем са падналите дървета също. За около 30 мин. е бил затворен пътят Смолян-Пампорово заради паднало дърво. Трябваше пожарната да се притече на помощ.



Автомобилите задължително да са с вериги призоваха власите.



„Според синоптичната прогноза и тази нощ ще продължи да вали за това и четири автомобила ще бъдат на разположение. От пътноподдържащата фирма имат готовност, ако е необходимо да бъде извадена още техника”, заяви Петров.