Министърът коментира исканията на медиците и студентите
Здравния министър Силви Кирилов коментира исканията на младите лекари студентите по медицина, които излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Той посочи, че вече са взети мерки. Във връзка с настояването за повече пари той уточни, че ведомството, което стопанисва, не е финансово министерство, от което зависи въпроса със заплатите.
"Това, което искаха - за доста неща сме предприели мерки. Може би ще искат Слънцето да изгрява от Запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. МЗ не е финансово министерство. Българската здравна система не се се крепи на младите лекари, а на тези, които са били преди 15 години специализанти", заяви Кирилов.Редактор: Цветина Петрова
