Поройните дъждове на юг от Бургас наводниха улици и приземни етажи в Лозенец и Ахтопол. Дни след бедствието, което причини големи щети в Царево, районът все още е в капана на пороите.

Кметът Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото.

„Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под приливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни Ганджиева.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

„Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, обясни Ганджиева.

Тя обясни, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г. Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи. Учениците се връщат на училище.

„Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли”, заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов. „Следва много работа”, допълни той.

Община Царево разкри кампания в помощ на пострадалите.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова