Кондуктор от градския транспорт в Стара Загора се превърна в истински хит и вдъхновение за хиляди хора. Донка Велева, по професия инженер-химик, а по призвание човек с голямо сърце, работи като кондуктор и посреща всеки пътник с усмивка и „Добър ден“. Заради нея в града вече говорят за инициативата „Доброто на колела“.

„Трябваше да взема много радикални решения в живота си. На 30 години се събудих и не можех да вървя – имах тежки здравословни проблеми. Знам какво е човек да не може да се движи, затова сега с радост помагам на хората да свършат задачите си. Не всички имат възможност за кола или такси – транспортът е необходимост“, споделя Донка.

Днес работата ѝ като кондуктор ѝ носи удовлетворение и смисъл. „Не е трудно, когато го правиш с желание. Тези хора ми дават енергия, която не може да се измери в пари“, казва тя с усмивка, докато проверява карти и подава билети.

Хората в тролейбусите я познават добре. „Като има добро отношение, човек се чувства добре“, казва възрастен пътник. Други добавят: „Тя е прекрасен човек, винаги усмихната. Помага на възрастните и ни обръща внимание“.

Директорът на общинското дружество „Автобусни и тролейбусни превози“ Георги Станчев обяснява, че „Доброто на колела“ не е планирана кампания, а естествена реакция на хората.

Заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев допълва: „Добрите хора се намират трудно. Донка е пример за това как човечността може да промени средата около нас“.

След като историята ѝ стана популярна в социалните мрежи, мнозина пътници дори настояват да си купят билет именно от нея – дори когато имат абонаментна карта.

„Много хора ми казаха, че са забравили картите си, само за да си купят билет от мен – това беше много трогателно“, разказва Донка.

Днес всички в Стара Загора я наричат „Доброто на колела“ – жена, която превръща едно обикновено пътуване в усмивка, разбиране и човечност.