Разширен съдебен състав на Окръжен съд - Стара Загора постанови присъда „доживотен затвор“ за 54-годишен мъж, който беше признат за виновен в извършването на убийство.

Престъплението е извършено през юни миналата година в местността „Бойчо бунар“, разположена във вилната зона край Стара Загора. Според обвинението подсъдимият умишлено е умъртвил 38-годишен мъж с особена жестокост, като го е удрял с тухла и дървена вила.

Съдът определи наказанието да се изтърпи при първоначален „специален“ режим.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Пловдив.

От Окръжна прокуратура - Стара Загора съобщиха, че през 1996 г. К. Г. е бил осъден за извършено убийство на 19 години лишаване от свобода, като след изтърпяване на наказанието си е бил освободен от затвора.

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем К. Г. на 8 юни 2024 г.

Сигнал, че в двора на къща във вилната зона двама мъже се бият, е подаден към спешния телефон 112 на 7 юни 2024 г. около 19:40 часа.

На място са пристигнали полицаи, както и медицински екип, които установили, че единият от двамата мъже – М. Г., е починал, като по главата му е имало следи от удари с твърд предмет – тухла и дървена вила.