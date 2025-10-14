Започна раздаването на питейна вода в засегнатите от наводнението райони в Бургаско. Над 60 000 литра са осигурени от Държавния резерв с решение на Министерски съвет, а първи бутилирана вода получиха жителите на Свети Влас.

Минералната бутилирана вода беше поискана от областния управител на Бургас. Водата се раздава в засегнатите от наводненията райони Св. Влас, Елените и Китен, където има данни да замърсяване на водопроводната мрежа след наводненията от 3 октомври.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

По данни от кметството в Св. Влас минерална вода, разпределена в бутилки от по 10, 5 и 1.5 литра, ще получи всяко семейство, като на жител се падат по около 5 литра.

„Ще получат детската градина и училището. Ще има и на пункта на Елените. Ще се дава на всяка къща под списък определено количество според броя на живеещите в едно домакинство. Изчислили сме, че се полагат по около 5 л на човек”, обясни Катя Крумова, която е служител в кметството на Св. Влас.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

„Няма да ни стигне, ама си купуваме. От чешмата готвех, а тази е само за пиене”, каза Донка Ангелова. Дъщеря ѝ обаче ѝ казала да не готви с чешмяна вода, защото може да е опасно.