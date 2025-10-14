Прогнозите за поскъпване на зимните почивки с 10-15% ще засегнат основно българите и туристите с индивидуални резервации, но не и организираните групи от чужбина. Причината е, че зимният сезон вече е договорен с туроператорите при ръст от едва 3%. Това заяви в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма.

Въпреки очакванията за сериозно поскъпване заради инфлацията и по-високите разходи за енергия и транспорт, Румен Драганов уточни, че прогнозите за 10-15% ръст са "очаквания на някои наблюдатели". „Сегашната зима беше договорена миналата година и тя е договорена с ръст 3%. Туроператорите от други страни много трудно, изключено е да приемат ръст от 10-15%“, коментира той.

Според него по-високи цени ще има за индивидуалните клиенти, които сега търсят оферти. Подобна тенденция е наблюдавана и през лятото, когато цените в хотелите от 4 и 5 звезди са се повишили с около 10% в резултат на направени големи инвестиции.

►Приоритети на туристите и прогнози за сезона

„Отново най-голямата притегателна сила, това е с кого ще бъдеш“. По думите му, резервациите за Коледа и Нова година са в разгара си и се очаква най-атрактивните места да бъдат изчерпани до 15 ноември. Прогнозите са за около 720 000 пътувания на българи в страната и 130 000 в чужбина по време на празниците.

Липсата на сняг не се разглежда като сериозен риск. „Този филм сме го гледали“, каза Драганов и добави, че ранният сняг в началото на октомври е добра предпоставка за сезона. „Няма туристически курорт, който да не притежава оръдия за сняг и който да не може да направи пистите“, увери той, като спомена и наличието на застраховки "no snow guarantee".

Въпреки всичко, България остава изключително конкурентна дестинация. „Ние сме на нивото на Андора. Много изгодна дестинация означава по-евтина дестинация“, заключи експертът.

Редактор: Мария Барабашка