Сирени, глас като от екшън филм и джаз срещу вандалите! В Пловдив подлез вече говори, пее и плаши, за да бъде опазен след основен ремонт. Първият „аудио - подлез“ в града се намира в район „Източен“, а районният кмет е сключил облог, че ще го опази от вандали.

Това е напълно реалната ситуация в подлеза на бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“ в Пловдив. След основен ремонт за 95 000 лв. съоръжението вече „говори“ с нарушителите, а за минувачите звучи рок, джаз и поп: „Положителен ефект има засега, но ще видим за колко време. Ами защото много пъти се прави този подлез и след известно време пак става страшно за минаване Преди не можеше да се минава. Сега вече се минава. Страхотно е. Придава уютна атмосфера. С удоволствие преминаваме от тук. Не е както преди”, казват минувачи.

Подлезът е изграден преди 40 години и последно е ремонтиран преди 13. Седмица след откриването му е разрушен. Това е причината да се взимат нетрадиционни мерки срещу вандалите. В съоръжението са инсталирани камери, които засичат опитите за повреждане.



„Това е една сигнална система, която съм си позволил лично да изработим с нашите, нашето и т. От кметството. Това е един звуков сигнал, който се пуска превантивно, евентуално ако има нарушение или вандализъм, след което последователно се вика респективно и полиция”, обясни кметът на район „Източен” Емил Русинов.



Преди да зазвучи, подлезът беше пълен с боклуци – изнесени са над 3 тона. Сега е пример как технология и воля могат да направят града по-чист, по-безопасен и по-мелодичен.

„Трябва да ви кажа, че доста силно спаднаха вандалските прояви и дано да е за по-дълго време. Много добре е направено, но не зная колко време ще издържи така".

Проектът включва почистване и оформяне на пространството около трите входа, ремонт на стените, ново осветление и най-важното – вдъхновяващи графити, създадени от 20 талантливи артисти.