Директорът на ОД на МВР-Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е подал оставка. Назначена е проверка. Това стана ясно след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви лидерът на партията Бойко Борисов.

По-късно информацията потвърди и вътрешният министър Даниел Митов.

Припомняме, че за оставката на полицейския шеф в Пазарджик се заговори след изборите за Общински съвет в областния град. На вота в неделя "ДПС-Ново начало" стана първа политическа сила, а ГЕРБ остана шеста.

Редактор: Станимира Шикова