-
ДПС събра мнозинство в местния парламент в града
Местните избори в Пазарджик очаквано предизвикаха и бурни политически реакции. ДПС събра мнозинство в местния парламент в Пазарджик, а лидерът на партията Делян Пеевски ги поздрави за победата. В позиция Пеевски подчертава, че този успех е ясен знак, че хората вярват в новото начало.
"С убедителната победа в Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало! Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие”, каза той.
В позицията си лидерът на ДПС заявява още , че “няма важни и по-малко важни избори".

“Политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия”, допълни Пеевски.
Критика обаче дойде от едни от основните претенденти в Пазарджик - ПП-ДБ, а заради гражданския арест в село Огняново Асен Василев поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
“Даниел Митов и управлението на МВР предадоха редовите полицаи, те им забраниха да гонят купувачите на гласове. И това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов - този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната”, каза Василев.

“Резултатите са, че Пеевски си купи изборите за пореден път. И това е част от една страна от овладяването на институциите и от друга страна обезсилването на ГЕРБ и унижението на Борисов да стане 6-та политическа сила”, смята Ивайло Мирчев.
Реакция дойде и от президентството. “Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация, на това, което говоря - покварата в българската политика”, каза Румен Радев.
Коментар направи и зам.-председателят на ДПС – Ново начало Радослав Ревански. Пред БНР той обвини ПП-ДБ в опит за манипулация и блокиране на изборния процес, на които хората в общината не са се поддали. Останалите партии не коментираха.
