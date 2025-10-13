"Благодаря на хората в Пазарджик затова, че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората! Поздравявам за изборния резултат на проведените вчера избори за Общински съвет в Община Пазарджик кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС". Това посочва в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало".

Междинни резултати: "ДПС-Ново начало" води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик

Партията на Пеевски води със 17,17%, които се равняват на 4872 гласа, на проведения в неделя вот за общински съветници в Пазарджик при обработени 91,39 на сто от протоколите. На второ място е коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11,89% или 3375 гласа. 35,09% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик. Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения.

"За нас няма важни и по-малко важни избори и вие го доказахте! Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето. Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", се казва още в позицията.

"Поздравявам с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. Най-хубавото предстои!", допълва още лидерът на "ДПС-Ново начало".

Редактор: Станимира Шикова