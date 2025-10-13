Снимка: БГНЕС
На второ място е ПП-ДБ
"Обработени са почти всички протоколи от изборите за Общинския съвет в Пазарджик. Остава да се приемат може би 10–15 протокола от общо 151. Разполагам с междинни резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола. Тези междинни резултати сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е „ДПС-Ново начало” със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа". Това обяви в ефира на „Здравей, България” председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров.
На второ място е коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,41%. На трето място е политическа партия „Свобода“ с 9,48%. Четвърта е „БСП – Обединена левица”, която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция.
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
35,09% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик. Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения.
Припомняме, че в изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.
По думите на Димитров в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. "Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 сигнала, които бяха за агитация чрез хора и предизборни материали. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той. И беше категоричен, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава купуване на гласове".
Председателят на ОИК-Пазраджик подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК. "Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък".
