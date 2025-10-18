Като продължение на политическите теми да погледнем към ситуацията с усмивка от старите ленти. Или по-скоро старите карикатури. Местните избори в Пазарджик са на път да взривят крехкия баланс в управлението на страната. За първи път ли обаче подобен вот създава такива турбуленции. Ще видите как са били отразявани изборите по страниците на най-стария сатиричен вестник Стършел. Разказът на неговия главен редактор Михаил Вешим започва не от къде да е, а от вече далечната 1988 година.

На избори като на избори. Всеки се стреми да привлече гласоподавателите към своята кауза. Но променило ли се е нещо в начина, по който овластените гледат на управляваните. Още от времето, когато партията беше една, а свободата мираж.

Ще има ли рокади в кабинета „Желязков” или отиваме на нови избори

Изборите в България през призмата на в. Стършел и неговият главен редактор Михаил Вешим. Сатирикът си спомни първите кметски избори с повече от един кандидат в комунистическа България. Годината е 1988. Вешим маркира нарушенията на тези избори, които нарича "невинни спрямо сегашните".

Първите демократични избори след падането на режима на Тодор Живков се отличават със специфичния начин на купуване на гласове – не с пари, а с материални блага. Тези избори за Велико народно събрание печели БСП със 700 000 гласа повече от СДС и получават 211 места от общо 400.

Спомените за различните етапи от правенето на избори през страниците на вестник „Стършел”, гледайте във видеото.