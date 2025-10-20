Политически обрат беляза деня, след като стана ясно, че Делян Пеевски е декларирал пълна подкрепа за кабинета пред премиера Росен Желязков, а ДПС се отказва от всички договорени по-рано позиции във властта. Според преподавателя по конституционно право доц. Борислав Цеков това е стратегически печеливш ход за движението, който му позволява да запази ключовата си роля, без да носи пряка отговорност. Той коментира в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS, че истинската криза в момента не е в управлението, а в разпокъсаната опозиция.

►Стратегическата позиция на ДПС

Според доц. Борислав Цеков този ход не бива да се разглежда повърхностно. „ДПС просто приема стратегически печелившото за тях решение в така съществуващата парламентарна конфигурация“, заяви той. Според него, когато една политическа сила е в добра форма, с растяща подкрепа и е незаобиколим фактор за мнозинството, понякога е по-добре да не взема пряко участие във властта.

„Понякога е по-добре да не вземеш пряко участие във властта, да не поемаш напълно пряката отговорност, а да поемеш отговорност само за генералната подкрепа, но да си оставиш пространството и за критика, и за някакъв тип коректив“, анализира Цеков. Той допълни, че ДПС очевидно гледа в по-далечен хоризонт, целейки пълен мандат, и не желае да се „изхабява“ сега в името на няколко властови поста.

►Криза в опозицията, не в управлението

Доц. Цеков акцентира, че основният проблем на политическата сцена в момента не е управлението, а липсата на силна алтернатива. „Това, което ме тревожи, е, че имаме криза в опозицията, а не толкова, че има криза в управлението“, каза той. Според него опозицията е „разпарчетосана не като партии, тя и ценностно е много разровена“ и поради това не може да се очаква от нея да бъде силен коректив на властта.

►Избори сега - връщане към хаоса

В отговор на тезата на бившия правосъден министър Крум Зарков, че единственият изход от сегашната ситуация са предсрочни избори, доц. Цеков беше категоричен. „Със сигурност не е това правилното решение да се върнем в хаоса и безвремието от последните четири години“, заяви той. Той разкритикува „маниакалната обсесия“ за нови избори веднага след провеждането на стари и подчерта, че управлението трябва да се формира според изборните резултати. „България има нужда да се управлява според бюлетините, а не според децибелите“, каза Цеков.

►Ролята на „малките партньори“

Запитан за ролята на по-малките партии като БСП и ИТН, конституционалистът отбеляза, че „Има такъв народ“ изглежда са „излезли от детските си обувки в политиката“ и са поели по една по-помъдряла и институционална линия.

