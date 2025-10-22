Съвместните проекти като нови съоръжения на Дунав, Коридор VIII и интермодални транспортни връзки в направленията юг–север и запад–изток, ще имат реална добавена стойност за икономиката и сигурността не само на региона, но и на цяла Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ в Лондон. Премиерът акцентира върху значението на инвестициите в регионалната инфраструктура и свързаност, наред с изграждането на надеждни възпиращи способности.

Желязков специално подчерта стратегическото значение на Черно море в контекста на европейската и евроатлантическата сигурност.

"България твърдо подкрепя засилването на ангажимента на НАТО и ЕС, насочен към укрепване на морската сигурност", изтъкна Желязков.

Министър-председателят посочи, че като държава-членка на ЕС и съюзник в НАТО, разположена на предната линия, България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа – включително нелегалната миграция, организираната престъпност и дезинформацията.

"Активно работим за засилване на регионалното сътрудничество чрез подобряване на сигурността по границите, обмен на информация и съвместни инициативи с нашите съседи", добави Желязков.

По думите му, с оглед на настоящите предизвикателства, е необходимо да се мисли стратегически и да се действа решително.

Премиерът Росен Желязков отбеляза ролята на „Берлинския процес“ за напредъка на страните от Западните Балкани, за насърчаването на диалога и постигането на конкретни резултати. Желязков добави, че приоритетите на тази инициатива съвпадат и с приоритетите на България като настоящ председател на двата регионални формата – Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

По-рано днес започна участието на министър-председателя Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която се провежда в Лондон. Домакин на форума е британският премиер Киър Стармър, който лично посрещна Желязков.

Единадесетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

Снимка: Министерски съвет

Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

В рамките на пленарната сесия, лидерите обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Снимка: Министерски съвет

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

