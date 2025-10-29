Факелно шествие, посветено на Деня на будителите, премина тази вечер по улиците на Бургас. За 11 поредна година възпитаници на 10 средни училища в морския град се включиха в проявата, с която учениците засвидетелстват почитта си към народните будители.

Хелоуин срещу Будителите: Обединяват или разделят празниците



Инициативата е на ученици и преподаватели от Търговската гимназия в града, подкрепени от Общината и регионалното управление на образованието. Шествието под наслов „Факелът на познанието” завърши с поетичен спектакъл.