Програмата завърши с поетичен спектакъл
Факелно шествие, посветено на Деня на будителите, премина тази вечер по улиците на Бургас. За 11 поредна година възпитаници на 10 средни училища в морския град се включиха в проявата, с която учениците засвидетелстват почитта си към народните будители.
Инициативата е на ученици и преподаватели от Търговската гимназия в града, подкрепени от Общината и регионалното управление на образованието. Шествието под наслов „Факелът на познанието” завърши с поетичен спектакъл.
