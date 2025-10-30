Почина журналистът Иван Тенев. Тъжната новина съобщиха от Съюза на артистите в България, чрез Faceboo страницата си.

"Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот. Поклон и светла памет", пишат от Съюза и споделят негов скорошен материал.

Иван Тенев е известен и с псевдонима Агент Тенев. От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Завършва българска филология в Софийския университет и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“.

Първите му артистични прояви са като художник – още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния. През 1976 и 1977 г. печели награди на Конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първо като художник – създава обложките на плочите на някои от най-нашумелите тогава родни звезди, вкл. Лили Иванова.

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел“ и всички хумористични страници на столичните издания. Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на три международни награди.

Звездата на българската естрада Кристина Димитрова, която има син от Иван Тенев, изрази скръбта си в прочувствена публикация:

"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих. С дълбока тъга споделяме,че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА , си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа. Обичан от всички творец,истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни. Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат".

Редактор: Цветина Петкова