Пловдив отбелязва Деня на народните будители с богата програма от шествия, концерти и събития в музеите и галериите. Кулминацията на тържествата започна от историческия площад "11-ти май", където за първи път в България е почетено делото на първоучителите. Стотици граждани, ученици и представители на културни институции се събраха, за да отдадат почит и да поставят въпроса кои са съвременните будители на нацията.

От това историческо място потегли празнично шествие, което премина по главната улица на града. Начело на процесията застана военният духов оркестър, следван от стотици ученици, учители и представители на научни и културни институции.

Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ

Сред събралите се бяха и членове на дружество "Една българка", които споделиха своята мисия. "Ние сме създали своето дружество, за да можем да бъдем по-близо до децата, да им показваме историята, да пазим делото на тези будители, които някога са запазили всъщност българския дух", разказа представител на организацията.

Така празникът в Пловдив се превърна не само в почит към миналото, но и в признание за онези, които днес продължават да носят светлината на знанието, добротата и грижата за българския дух.

Повече гледайте във видеото.