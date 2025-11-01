Честванията на Деня на народните будители в София започнаха пред сградата на президентството с официална церемония по издигане на българския флаг. След това Президенстката институция отвори врата за гражданите. Първите гости бяха посрещнати лично от президента Румен Радев в неговия кабинет. Бяха наградени и 6-ма ученици за различни научни постижения. В институцията бяха изложени и експонати, носещи духа на българската история и култура.

Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ

Премиерът Росен Желязков също се включи в честванията от Разлог.

В Пловдив хиляди се стекоха по улиците на града, за да станат част от празничното шествие, което тръгна от Хуманитарната гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ и премина през цялата главна улица на града. Ученици от различни училища, които стискаха в ръце портретите на народните будители и развяваха български знамена.

Снимка: Минко Чернев, БТА

"За мен и вицепрезидентът е чест в този ден да бъдем домакини на тази тържествена церемония и заедно с всички вас да отправим посланието че духовността е в основата на единственото и напредъка и самочувствието на българската нация. Да отбележим празника, който ни озарява с благородната светлина на ярките умове и характери от нашето минало. Радвам се, че днес, в залите на президентската институция, стотици български аждани ще имат възможността да се докоснат до безценни рекливи от хилядолетния път на нашата вяра и език", заяви Радев.

"Вече повече от 100 години в България празнуваме Денят на народните будители на тази дата, на датата, на която честваме и Свети Иван Рилски, който е покровител на България. Повече от 100 години ние се обръщаме към всички онези, които са дали своя принос, волно или неволно, за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъдва", каза премиерът Росен Желязков.

"Аз искам днес да използвам случая да благодаря на учителите, не само за техния всеотдаен труд, а за това, че те са онези, които дават вдъхновението, дават знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто. Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите, защото те не са нещо абстрактно. В техния пример, в тяхното житие има много основания, с което можем да се гордеем, да ги следваме, да спазваме техните завети", добави Росен Желязков.

ВСИЧКО ЗА ДЕНЯ НА НАРДОНИТЕ БУДИТЕЛИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Сред отличените от президента Радев деца беше 17-годишният Дамян Иванов, възпитаник на Софийската математическа гимназия и носител на златен медал от международната олимпиада по химия. Наред с ученето, младият будител подготвя и над 30 деца за състезания по химия.

"Моят призив към младите е да ценят образованието, тъй като то води България напред. Да уважават и почитат будителите, независимо дали са техните учители, родители или други близки, които са им помогнали по пътя им", сподели той.