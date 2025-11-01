Често пъти събуждането е спасение от кошмара в сънищата ни, в които ни мъчат демони и изпиват силите ни. Душите ни в тези сънища пътуват между света на живите и този на мъртвите. Силно се надявам, че събуждането на нашия народ ще донесе спасение. Това каза поетът Георги Борисов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той смята, че хората си запушват ушите днес и гледат навътре в себе си. Те не желаят да слушат безкрайните модификации на политическото слово, което преминава всякакви граници и свидетелства да духовния упадък на обществото, смята още поетът.

Творецът каза още, че свободата, през всичките тези дълги години, му е казала да слуша само себе си.

Поетът смята, че трябва много да внимателно да се отнасяме към думите, защото словото е живо същество.

Борисов беше категоричен, че когато чете, човекът става грамотен.

Целия разговор гледайте във видеото.