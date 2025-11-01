-
Доц. Милен Иванов: КПК е излишен орган – полицията се справяше по-добре без нея
-
„Темата на NOVA“ в аванс: "Симфонии на безценица"- за будителите, които избират музиката пред тишината
-
Росен Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите
-
След потопа в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу Община Несебър и държавата
-
Прогноза за времето (01.11.2025 - обедна)
-
Спортни новини (01.11.2025 - обедна)
"Хората си запушват ушите днес и гледат навътре в себе си", смята поетът
Често пъти събуждането е спасение от кошмара в сънищата ни, в които ни мъчат демони и изпиват силите ни. Душите ни в тези сънища пътуват между света на живите и този на мъртвите. Силно се надявам, че събуждането на нашия народ ще донесе спасение. Това каза поетът Георги Борисов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Той смята, че хората си запушват ушите днес и гледат навътре в себе си. Те не желаят да слушат безкрайните модификации на политическото слово, което преминава всякакви граници и свидетелства да духовния упадък на обществото, смята още поетът.
Творецът каза още, че свободата, през всичките тези дълги години, му е казала да слуша само себе си.
Поетът смята, че трябва много да внимателно да се отнасяме към думите, защото словото е живо същество.
Борисов беше категоричен, че когато чете, човекът става грамотен.
ВСИЧКО ЗА ДЕНЯ НА НАРДОНИТЕ БУДИТЕЛИ ЧЕТЕТЕ ТУК
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни