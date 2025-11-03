Засега същината на преговорите, които България води с американските власти, след наложените санкции от Съединените американски санкции върху дейността на компаниите „Лукойл” и „Роснефт”, остава в тайна. Според експерти страната ни може да получи изключение или отсрочка, ако назначи „особен управител” в дружеството на „Лукойл” у нас.

Преди дни Унгария поиска изключение, защото страната получава почти всичкия си петрол от руски доставчици. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отказал на Виктор Орбан изключение от санкционния пакет. Изключение няма да има и за Словакия, която е в подобна ситуация, както и за Сърбия.

Германия опита друг подход. И получи отсрочка от американските власти. Още през 2022 година държавата стана особен управител на дъщерите дружества на „Роснефт“ там. Това означава две неща - гаранция за сигурност на доставките и че от този момент финансови потоци към Русия не са постъпвали. Именно затова Германия получи изключение от санкциите, наложени на „Роснефт“, което ще трае шест месеца. А правителството вече преговаря за по-дългосрочно освобождаване.

Според запознати със събитията, се разглеждат различни сценарии за това, като отново се обсъжда и плана за евентуална национализация на местния клон. През 2024 г. Катар и Казахстан имаха интерес към покупка. Дали все още е така обаче не е ясно.

Дали и ние търсим германски сценарий, от правосъдното и енергийното министерство за момента не дават детайли. А от Министерството на икономиката бяха лаконични:

„Особеният търговски управител поема оперативното управление върху дейността на лицето, опериращо критичната инфраструктура и предприема действия за запазване на имуществото с грижата на добър търговец, като няма право да се разпорежда или да отчуждава имущество или да поема финансови задължения”.

Според експерти, за да бъдат преговорите успешни, страната ни трябва да поеме и задължения.

„България може да поиска отсрочка или дерогация от санкциите, но първо трябва да е назначила особен управител и на тази основа, копирайки модела на Германия да получи писмо за комфорт”, твърди Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

В очакване на изхода от преговорите с Щатите, експерти са категорични, че запас от горива в страната ни има за месец.

„Останалите 45 дни се държат в близки до нас страни – Словения, Унгария и т.н. Там предложиха най-добра цена”, обясни Димитър Хаджидимитров.